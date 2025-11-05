$!Llega plática ‘No voy sola’ al Cobaes 24; su objetivo es fortalecer redes de apoyo entre jóvenes

Alumnos del plantel 24 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, recibió la plática “No voy sola”, impartida por personal del Compavif, para promover la cultura de autoprotección y solidaridad entre la comunidad estudiantil. En total se atendió a los 23 grupos del turno matutino, a través de cuatro equipos conformados por dos expertas cada uno.

La campaña “No voy sola” busca que las jóvenes, y también los varones, compartan su ubicación en tiempo real con personas de confianza al utilizar medios de transporte, como una medida preventiva ante posibles situaciones de riesgo, explica el comunicado del Ayuntamiento. Entre las estrategias que destaca el programa están la creación de grupos de WhatsApp, donde las participantes pueden enviar su ubicación durante sus trayectos y confirmar al llegar a su destino.