$!Llega Rubén Rocha Moya al Palacio Legislativo para presentar su Informe

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, arribó al Palacio Legislativo esta mañana a las 9:30 horas, para cumplir con el protocolo de la entrega de su Informe de labores donde el mandatario se dirigió de inmediato al Salón Constituyentes del Congreso del Estado, lugar emblemático para los ejercicios democráticos.

Su llegada se da en un ambiente de expectativa ante la presentación de los resultados de su gestión, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.