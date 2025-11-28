Culiacán
Llega Rubén Rocha Moya al Palacio Legislativo para presentar su Informe

A su llegada, el mandatario se encontró con un par de manifestaciones; la comparecencia será solo para legisladores y con su Gabinete
Ubaldo Robles |
28/11/2025 09:53
El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, arribó al Palacio Legislativo esta mañana a las 9:30 horas, para cumplir con el protocolo de la entrega de su Informe de labores donde el mandatario se dirigió de inmediato al Salón Constituyentes del Congreso del Estado, lugar emblemático para los ejercicios democráticos.

Su llegada se da en un ambiente de expectativa ante la presentación de los resultados de su gestión, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.

Este acto formal, como lo establece la ley, permite que el Gobernador someta su balance ante los diputados, quienes tendrán la oportunidad de analizar la información, además, plantear dudas y posicionamientos marcando un momento clave en la relación entre poderes.

