$!Llega Sheinbaum a Culiacán tras gira presidencial en el sur de Sinaloa

CULIACÁN._ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó la noche de este viernes a un hotel de Culiacán, donde se quedará para encabezar un evento este sábado.
En punto de las 10:00 horas de este 28 de febrero, la Mandataria estará presente en el inicio de obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS, en la zona noreste o salida a Imala.
Cerca de las 20:00 horas, la Presidenta llegó al punto en donde pernoctará, acompañada con un dispositivo de seguridad.
Ante su llegada a un hotel del Desarrollo Urbano Tres Ríos, se ha registrado un reforzamiento de la presencia de corporaciones federales y militares, que sería un cinturón de seguridad.
No obstante, durante el transcurso de la tarde, vecinos de sectores aledaños como Tierra Blanca, Chapultepec o la colonia Centro, reportaron fuertes movilizaciones de oficiales en patrullas, e incluso el cierre momentáneo de algunas calles.