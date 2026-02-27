$!Llega Sheinbaum a Culiacán tras gira presidencial en el sur de Sinaloa

CULIACÁN._ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó la noche de este viernes a un hotel de Culiacán, donde se quedará para encabezar un evento este sábado.

En punto de las 10:00 horas de este 28 de febrero, la Mandataria estará presente en el inicio de obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS, en la zona noreste o salida a Imala.

Cerca de las 20:00 horas, la Presidenta llegó al punto en donde pernoctará, acompañada con un dispositivo de seguridad.