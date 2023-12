“Aquí sacamos un poco más de dinero, allá en Michoacán se dan muy barato. Pero en la tradición es más bonito, es diferente. Nos acostumbramos a vestirnos de la Virgen el 12 de diciembre, yo diría que allá es más bonita”, comentó Isabel.

En la puerta y al inicio de las escaleras, está la imagen de la Madre de los devotos, que con muchas veladoras a sus pies, pareciera que recibe a los que entran, cuando dan los primeros pasos hacia arriba. En el camino, los creyentes le llevaban regalos a “la morenita”, en especial, los adornos florales.

Ana María Riveros, trabajadora de una cocina económica, subió escalón por escalón para llegar a la iglesia. Sostenía en sus brazos a un niño que cuida desde que él tenía tres meses, lo llevaba a presentar a la Virgencita.

“A mi me hizo un milagro. Cuando a mi hijo de 13 años se le reventó el apéndice, y duró dos meses en coma, me daban muy pocas esperanzas, la verdad. No podía vivir y pues por el milagro de la virgen, me dio una oportunidad. Salió del coma y ahí está mi hijo”, recordó Ana María.

Arriba, abrazaron el calor, el sudor y el peso del cuerpo, devotos y no devotos. Varios subieron de rodillas, que con mucho esfuerzo y hasta lágrimas en los ojos, cumplieron sus mandas. El padre invitó a pasar a los hijos de Dios para la misa y la gente se abultaba en la entrada.

Dentro, estaba tan lleno, que los que no alcanzaron lugar, se quedaron en las orillas e incluso en los pasillos de los lados. Todos atentos a lo que se escucha. Todos con la mirada al retrato de La Virgen de Guadalupe.