Llegan a Sinaloa entre 80 y 90% de medicamentos de IMSS-Bienestar; falta distribuirlos a clínicas

Ya está en Sinaloa entre el 80 y 90 por ciento de las claves de medicamentos para el programa del sistema de salud IMSS-Bienestar, pero queda pendiente su distribución a los diferentes centros de salud y clínicas.

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, informó que entre estas claves de medicinas se incluyen medicamentos oncológicos, los cuales comenzarán a llegar a los hospitales y centros de atención.

”Ya tenemos el abasto ya está en Sinaloa hay que distribuirlo. Vamos a tener muy pronto entre el 80 y 90 por ciento de las claves”, precisó.

El progreso del abasto fue anunciado tras una reunión sostenida entre gobernadores y gobernadoras, encabezada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, este 7 de agosto en Palacio Nacional.

Luego de este acercamiento entre funcionarios, Rocha Moya señaló que la Presidenta respaldó el proyecto para construir un nuevo hospital IMSS-Bienestar en Guamúchil, Salvador Alvarado. Se tiene previsto el inicio de la obra para este 2025.

“Ya la Presidenta lo comprometió y viene dentro de los compromisos y los programas que nos planteaba, cuando se van a empezar a construir, los procesos de licitación y eso, ya está Guamúchil incluido para la construcción del nuevo hospital”, reveló el Gobernador.