Llegan a Sinaloa primeras patrullas aportadas por Federación: Rocha Moya

Sinaloa ya recibió las primeras patrullas de las 100 comprometidas por el Gobierno federal para fortalecer a la Policía Estatal Preventiva, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario señaló que estos vehículos estarán a disposición de la corporación local de manera paulatina hasta completar el centenar prometido.

”Las federales ya empezaron a llegar, van a llegar 100, ya tenemos las primeras 20, pero van a estar llegando. Seguramente cuando esté aquí en Gabinete de Seguridad van a venir otras tantas y ya vienen listas como patrullas”, dijo.

Además de los vehículos, comentó, se contrataron a 61 elementos especializados en el manejo de vehículos blindados tipo Ocelotl con las que reforzaron la Policía Estatal.

Junto a ello, reiteró que el Ejército Mexicano reclutará y capacitará a elementos para que se integren a las filas de la PEP.

”61 elementos, no son de la Guardia Nacional, son especialistas para los carros, de los seis carros blindados esos que llegaron. Alrededor de ese, contratamos 61 policías, pero que tienen especialidad para el manejo y para el trabajo alrededor de estos vehículos”, precisó el Gobernador.

”El Ejército va aplicar su esquema de reclutamiento de policías para efecto de que hagamos una contratación de 150”, puntualizó Rocha Moya.