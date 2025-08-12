$!Llegan a Sinaloa todos los libros para educación preescolar, primaria y secundaria

CULIACÁN._ La Secretaría de Educación Pública de Sinaloa recibió la totalidad de libros de texto gratuitos asignados para la educación preescolar, primaria y secundaria, de cara al ciclo escolar 2025-2026. En total, llegaron a la entidad 3 millones 531 608 ejemplares, de los cuales 480 mil 531 corresponden al nivel preescolar; un millón 923 mil 914 son para primaria y un millón 127 mil 163 son para nivel secundaria.









Además de eso, se repartirán en el estado 168 mil 100 libros para telesecundaria; nueve mil 285 para educación indígena, y libros en Braille y Macrotipo, para alumnas y alumnos de diferentes niveles educativos. Según la Secretaría, han acudido a recoger los paquetes los directivos o supervisores de 139 jardines de niños, de mil 620 primarias y de 213 secundarias.







