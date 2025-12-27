$!Llegan primeros juguetes de ‘Sé un Rey Mago’ a Noroeste Culiacán

Este viernes llegó la primera donación de juguetes a las oficinas de Noroeste Culiacán como parte de la dinámica “Sé un Rey Mago”, con la participación de una lectora y un lector que acudieron a entregar obsequios. “Sé un Rey Mago” es una dinámica que Noroeste realiza anualmente para incentivar la participación de su audiencia mediante la donación de juguetes nuevos, a partir de historias que se publican en sus páginas.

En esta edición, las historias corresponden a niñas y niños que forman parte de familias afectadas por la desaparición de personas en Sinaloa. A través de entrevistas y relatos, sus historias se centran en quiénes son, sus intereses y su entorno cotidiano.