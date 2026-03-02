Llegarán el 5 de marzo a Mazatlán los 14 sinaloenses varados en Jordania: Secretaria General de Gobierno

La Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que los 14 sinaloenses que se encontraban varados en Jordania ya están en tránsito hacia México y se prevé que arriben a Mazatlán el próximo 5 de marzo.

“Nosotros tuvimos conocimiento desde el día 28 de febrero que nos lo comunicó un periodista de aquí de Culiacán, Enrique Gil. Lo voy a mencionar porque fue el gestor, junto con una compañera periodista de Mazatlán, quien tenía a una sobrina dentro de estos 14 jóvenes que se encontraban en Jordania”, expresó.

Detalló que, desde el primer momento, el Gobernador le instruyó establecer contacto con las autoridades consulares.

“Desde el primer momento que nos hicieron de conocimiento, el Gobernador me instruyó que hablara con las autoridades del consulado. Obtuvimos el número de la Cónsul de México en Jordania, nos recibió la llamada y desde el 28 de febrero nos ha estado informando la ruta que han seguido los 14 sinaloenses”, señaló.

Precisó que del grupo, 10 son mujeres y cuatro hombres, quienes han mantenido comunicación directa con la Cónsul María Guadalupe Trab Bambilia.

Bonilla Valverde explicó que el grupo se dividió en dos: ocho viajaron por vía aérea y seis por vía marítima.

“Las ocho personas que viajaron por vía aérea ya se encuentran en Casablanca, Marruecos. Están bien de salud y han estado en contacto en todo momento con la Cónsul. Ellos están esperando arribar a España para de ahí volar directamente a México; llegarían a Mazatlán el día 5 de marzo”, indicó.

“Las seis personas que vienen por vía marítima ya se encuentran en Sinaí del Sur, Egipto. De ahí van a tomar un camión con destino a El Cairo; su trayecto será de cinco a seis horas. Está previsto que mañana 3 de marzo tomen un vuelo con escala en Madrid, España, y de ahí retornarán a México el 5 de marzo”.

Agregó que, por instrucciones del Gobernador, se brindó apoyo económico al grupo que cruzó por Egipto.

“Hoy por la mañana tuvimos contacto con una de las jóvenes que se encuentran en estos momentos en Sinaí. Nos solicitó apoyo y por instrucciones del Gobernador el día de hoy se les hizo un depósito a las seis personas que viajan de manera marítima para pagar los sellos de las visas de ingreso a Egipto, que tuvieron un costo de 60 dólares. Además, se les depositó un extra para cualquier situación que se les ofrezca en el camino”, afirmó.

Aseguró que todos se encuentran en buen estado de salud.

“Los 14 sinaloenses se encuentran bien, están a salvo. Sí han mencionado que, por los conflictos que existen en el Medio Oriente, muchas tiendas están cerradas y han batallado para conseguir alimentos, pero han podido abastecerse de agua y algunos víveres”, apuntó.