‘Llegaron dos vehículos y dispararon contra propiedad del reciente ganador de la elección del Stasac’: FGE

CULIACÁN. _ El ataque a la propiedad del virtual ganador de la elección a la Secretaría General del Stasac, Homar Salas, fue perpetrado por hombres armados que llegaron en dos vehículos y abrieron fuego contra la fachada. El hecho será investigado de oficio, y no había denuncias previas de amenazas, señaló la fiscal Claudia Sánchez Kondo.

Tras confirmarse que el ataque sí fue al domicilio del líder sindical, Sánchez Kondo recalcó que ya se abrió la carpeta de investigación.

“Estamos atendiendo el tema; ya se acudió al domicilio, se realiza el levantamiento de indicios y se buscará entrevistar al propietario”, señaló esta mañana durante una reunión con periodistas en Culiacán.

“Llegaron dos vehículos al domicilio, uno de color blanco y otro de color negro, y dispararon contra la propiedad; eso es lo que tenemos hasta este momento”.

El ataque al domicilio del líder sindical ocurre una semana después de las elecciones que ganó, sorprendiendo a muchos. La fiscal Sánchez Kondo agregó que la propiedad sí está acreditada a nombre de Salas y que hasta el momento no se reportan personas lesionadas.