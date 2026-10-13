$!Lleva Ayuntamiento de Culiacán jornada de bienestar a colonia Progreso

Culiacán llevó una Jornada de Bienestar a la colonia Progreso, beneficiando a cientos de familias con servicios gratuitos de salud, cortes de cabello, reparación de electrodomésticos y talleres en la Escuela Primaria Rafael Buelna Tenorio. Esta iniciativa municipal ofreció asistencia diversa, permitiendo a los habitantes acceder a atenciones esenciales y actividades de desarrollo de habilidades sin necesidad de salir de su comunidad. Estas jornadas forman parte de los programas que el ayuntamiento desarrolla para descentralizar los servicios y acercar beneficios directamente a las colonias, respondiendo a las necesidades de sus habitantes.







“Estas actividades forman parte de los programas que desarrolla la dependencia para acercar servicios y beneficios directamente a las colonias, atendiendo las necesidades de sus habitantes”, explicó Jezael Monárrez González, director de Participación. La jornada, realizada en la Escuela Primaria Rafael Buelna Tenorio, contó con la participación de diversas instituciones. Oftavisión realizó exámenes de la vista, mientras que la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) brindó estudios bioquímicos y tomas de sangre orientados a identificar factores de riesgo de hipertensión arterial y otros aspectos de salud.



