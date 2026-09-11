$!Lleva DIF Bienestar prevención de salud emocional a primarias de Culiacán

Estudiantes de la Primaria Rubén Darío, en Culiacán, participaron en actividades sobre salud emocional, en las que aprendieron a identificar emociones como tristeza, enojo, ansiedad y alegría, así como herramientas para manejar situaciones de tensión y pedir ayuda cuando la necesiten.
Las actividades forman parte del programa SanaMente del DIF Culiacán, cuyos psicólogos retomaron las visitas a escuelas durante el ciclo escolar 2026-2027.
Durante la jornada, los estudiantes participaron en ejercicios de autoexploración emocional, la dinámica de la “mariposa de relajación” y el “botiquín de emociones”, además de actividades relacionadas con la resolución pacífica de conflictos y la convivencia escolar.
El personal especializado explicó que reconocer y poner nombre a lo que sienten puede ayudar a niñas y niños a expresar sus preocupaciones y acercarse a personas de confianza cuando atraviesan alguna situación que les genere miedo, malestar o ansiedad.
Hugo Hernández Huerta, director de Planeación del DIF Municipal, señaló que este tipo de herramientas también pueden facilitar la comunicación entre los menores y sus familias.
Explicó que cuando una niña o un niño encuentra espacios seguros para hablar sobre sus emociones, puede ser más fácil que manifieste oportunamente cuando enfrenta alguna situación de riesgo y requiere apoyo.
En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, Hernández Huerta destacó la importancia de abordar la salud emocional desde edades tempranas, particularmente para reducir los estigmas alrededor de pedir ayuda.
Las actividades del programa SanaMente contemplan continuar en planteles educativos de Culiacán durante el ciclo escolar.