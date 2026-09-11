$!Lleva DIF Bienestar prevención de salud emocional a primarias de Culiacán

Estudiantes de la Primaria Rubén Darío, en Culiacán, participaron en actividades sobre salud emocional, en las que aprendieron a identificar emociones como tristeza, enojo, ansiedad y alegría, así como herramientas para manejar situaciones de tensión y pedir ayuda cuando la necesiten. Las actividades forman parte del programa SanaMente del DIF Culiacán, cuyos psicólogos retomaron las visitas a escuelas durante el ciclo escolar 2026-2027.

Durante la jornada, los estudiantes participaron en ejercicios de autoexploración emocional, la dinámica de la “mariposa de relajación” y el “botiquín de emociones”, además de actividades relacionadas con la resolución pacífica de conflictos y la convivencia escolar. El personal especializado explicó que reconocer y poner nombre a lo que sienten puede ayudar a niñas y niños a expresar sus preocupaciones y acercarse a personas de confianza cuando atraviesan alguna situación que les genere miedo, malestar o ansiedad. Hugo Hernández Huerta, director de Planeación del DIF Municipal, señaló que este tipo de herramientas también pueden facilitar la comunicación entre los menores y sus familias.