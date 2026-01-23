$!Lleva DIF Bienestar servicios integrales a familias de La Guásima

CULIACÁN._ Con el objetivo de descentralizar la atención y brindar apoyo directo a las comunidades rurales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Bienestar Culiacán, encabezado por Irma Nidya Gasca Aldama, puso en marcha su primera brigada integral de servicios del año en la localidad de La Guásima. Desde temprana hora de este viernes, personal de la institución se desplegó para ofrecer una amplia gama de servicios que incluyeron consultas de medicina general, enfermería, odontología, psicología y optometría.









La jornada no solo se limitó al ámbito de la salud, sino que también integró actividades de esparcimiento y capacitación como cortes de cabello, talleres de manualidades, dinámicas deportivas y asesoría jurídica. Como parte fundamental de las acciones de asistencia social, se realizó la entrega de aparatos ortopédicos, beneficiando a ciudadanos con movilidad limitada mediante la dotación de sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas. En materia de seguridad alimentaria, la institución informó que 100 familias de la zona recibieron despensas, reafirmando el compromiso de fortalecer el bienestar nutricional de los sectores más vulnerables de la sindicatura.









El director general del DIF Municipal, Cirilo Celis Acuña, resaltó la importancia de estas jornadas, las cuales permiten que un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, dentistas y personal de la Procuraduría para asuntos legales atienda de primera mano las necesidades de la gente. “Traemos médicos, psicólogos y actividades de manualidades; aquí está también la Procuraduría para que, si tienen algún tema legal, con toda confianza puedan acercarse y aprovechar. Igualmente contamos con enfermería y dentista para que hagan uso de todos estos servicios y sepan que estamos para atenderles”, señaló Celis Acuña. Además, se facilitó la gestión de servicios básicos como alcantarillado y agua potable. Celis Acuña recordó que este programa, que se viene implementando desde 2023, busca mantener una atención permanente y cercana a través de todas sus unidades y oficinas centrales, las cuales permanecen con las puertas abiertas para la ciudadanía.