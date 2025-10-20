$!Lleva DIF Culiacán jornada de servicios a la colonia Campesina El Barrio

El Sistema DIF Bienestar Culiacán llevó a cabo una jornada integral de atención y servicios gratuitos en la colonia Campesina El Barrio el pasado sábado.
En coordinación con la Guardia Nacional y la Universidad Autónoma de Sinaloa, se brindó más de 600 servicios entre los que destacaron atención médica general, enfermería, optometría, nutrición, podología, pediatría, estudios de prevención como lo es el papanicolau, mastografía y la aplicación de vacunas del esquema de niñas y niños, así como el esquema de adultos entre las que destacan contra el Covid 19, neumococo y tétano.
Además se realizaron cortes de cabello y talleres de manualidades, entrega de despensas y aparatos ortopédicos, como sillas de ruedas, bastones y andaderas, en beneficio de personas adultas mayores y con discapacidad.
En la jornada participaron dependencias como el Instituto Municipal de Cultura, el Instituto Municipal de Vivienda, el Instituto MIA, la Dirección de Salud Municipal y el Instituto Municipal del Deporte, además de la paramunicipal Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, y la dependencia estatal Secretaría de las Mujeres, que ofrecieron servicios para la población.
La presidenta del Sistema DIF Bienestar Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama, señaló que estas acciones se realizan de manera permanente y con un enfoque cercano a la ciudadanía.
“Nuestro compromiso es seguir trabajando junto a la gente, llevando los servicios hasta sus colonias y comunidades, para garantizar el acceso equitativo a la salud, la asistencia social y las oportunidades de bienestar”, expresó.