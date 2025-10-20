$!Lleva DIF Culiacán jornada de servicios a la colonia Campesina El Barrio

El Sistema DIF Bienestar Culiacán llevó a cabo una jornada integral de atención y servicios gratuitos en la colonia Campesina El Barrio el pasado sábado.

En coordinación con la Guardia Nacional y la Universidad Autónoma de Sinaloa, se brindó más de 600 servicios entre los que destacaron atención médica general, enfermería, optometría, nutrición, podología, pediatría, estudios de prevención como lo es el papanicolau, mastografía y la aplicación de vacunas del esquema de niñas y niños, así como el esquema de adultos entre las que destacan contra el Covid 19, neumococo y tétano.

Además se realizaron cortes de cabello y talleres de manualidades, entrega de despensas y aparatos ortopédicos, como sillas de ruedas, bastones y andaderas, en beneficio de personas adultas mayores y con discapacidad.