$!Lleva DIF Culiacán Jornada del Bienestar a El Limón de los Ramos

Con el propósito de reforzar la atención directa a la población y acercar apoyos vitales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Bienestar Culiacán llevó a cabo una Jornada Integral de Salud y Servicios en la comunidad de El Limón de los Ramos, perteneciente a la sindicatura de El Tamarindo.
La jornada, realizada el 29 de noviembre de 2025, tuvo como objetivo atender de forma integral las necesidades de las familias de la zona.
En la jornada se otorgaron 955 servicios a la comunidad que los asistentes recibieron de manera gratuita una amplia gama de atenciones esenciales, que incluyeron consulta médica, enfermería, podología, nutrición, optometría, geriatría, manualidades, procuraduría y asesoría jurídica, corte de cabello y atención dental.
La presidenta del Sistema DIF Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama, destacó que estas jornadas son fundamentales porque permiten acercar los servicios a quienes más los necesitan, garantizando una atención oportuna y digna.
“Estas jornadas muy importantes porque podemos escucharlos, atenderlos. Para nosotros es poder brindarles los servicios y que puedan aprovecharlos”, expresó Gasca Aldama.
Durante el despliegue de servicios, el DIF Bienestar Culiacán también realizó la entrega de apoyos funcionales con bastones y sillas de ruedas, así como despensas y calzado para niñas y niños, beneficiando directamente a familias en situación de vulnerabilidad.
Para consolidar el alcance de las acciones y fortalecer el trabajo interinstitucional, a esta iniciativa se sumaron diversas instituciones de manera coordinada, entre ellas la Universidad Autónoma de la Sinaloa, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Instituto Municipal de Cultura Culiacán, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, Servicios Públicos, la Secretaría de Bienestar y Semujeres.