$!Lleva DIF Culiacán Jornada del Bienestar a El Limón de los Ramos

Con el propósito de reforzar la atención directa a la población y acercar apoyos vitales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Bienestar Culiacán llevó a cabo una Jornada Integral de Salud y Servicios en la comunidad de El Limón de los Ramos, perteneciente a la sindicatura de El Tamarindo.

La jornada, realizada el 29 de noviembre de 2025, tuvo como objetivo atender de forma integral las necesidades de las familias de la zona.

En la jornada se otorgaron 955 servicios a la comunidad que los asistentes recibieron de manera gratuita una amplia gama de atenciones esenciales, que incluyeron consulta médica, enfermería, podología, nutrición, optometría, geriatría, manualidades, procuraduría y asesoría jurídica, corte de cabello y atención dental.