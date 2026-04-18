$!Lleva DIF Culiacán más de 850 servicios gratuitos y apoyos a la colonia Emiliano Zapata

Con el fin de mejorar acercar servicios integrales de salud y asistencia social a la ciudadanía, el Sistema del Desarrollo Integral de las Familias Bienestar Culiacán desplegó una “Jornada del Bienestar” en la colonia Emiliano Zapata, donde brindó más de 850 servicios gratuitos. Este 18 de abril, las instalaciones de la Primaria Club de Leones número 4 se convirtieron en la sede de esta brigada, donde se ofrecieron consultas en medicina general, optometría, odontología, nutrición y psicología, así como servicios de podología, enfermería y farmacia.

Como parte de las acciones preventivas, se aplicaron vacunas contra el sarampión, neumococo, hepatitis B y tétano, contando con el respaldo de especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La jornada no se limitó a la salud; también se sumaron dependencias como la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el Instituto Municipal de Vivienda, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Bienestar para atender trámites y gestiones ciudadanas.





Por su parte, la Guardia Nacional brindó atención directa a los vecinos, mientras que el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario impulsó actividades deportivas y la unidad del Grupo Especializado en la Protección a los Animales realizó esterilizaciones de mascotas. En un esfuerzo por respaldar el bolsillo de las familias, se entregaron más de 400 apoyos, los cuales consistieron en despensas alimentarias y aparatos ortopédicos para personas con discapacidad. Además, el Voluntariado del Bienestar distribuyó calzado deportivo para niñas y niños de la zona. La presidenta del DIF municipal reafirmó que estas jornadas mantienen un carácter permanente, recorriendo diversas colonias y comunidades para mantener un contacto directo con la ciudadanía y promover un bienestar integral en los sectores más vulnerables.