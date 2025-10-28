$!Lleva DIF Culiacán programa ‘Somos inclusión’ al Cobaes 27; impulsa ‘empatía y respeto’ con alumnos y personal

CULIACÁN._ Personal y alumnos del plantel 27 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa participaron en dinámicas y escucharon pláticas para prevenir prejuicios, como parte del programa “Somos inclusión” que llevó el Sistema DIF Bienestar Culiacán. Este programa, que esta vez se llevó al plantel ubicado por la calle Rafael Buelna, en el primer cuadro de Culiacán, tiene el propósito de fomentar la empatía, el respeto y la inclusión hacia las personas con discapacidad y condiciones diversas. En su intervención, el subdirector académico del plantel, Rolando Atondo Obeso, destacó que esta iniciativa invita a reflexionar y reconocer que la verdadera fortaleza de una comunidad radica en su diversidad.







“La inclusión se construye día a día con respeto, solidaridad y oportunidades para todos. Celebramos esta jornada como una oportunidad para fortalecer los lazos entre nuestras instituciones y seguir sumando esfuerzos en favor del bienestar social y educativo de nuestra juventud”, expresó. Como parte de las actividades, la selección de golbol de Culiacán, realizó una demostración especial, con el objetivo de visibilizar los retos y capacidades de las personas con discapacidad visual, promoviendo así una sociedad más empática e incluyente. La presidenta de DIF Bienestar Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama, reafirmó el compromiso del organismo de seguir llevando este mensaje de inclusión a las instituciones educativas del municipio.







