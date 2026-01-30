$!Lleva DIF Culiacán servicios de salud y apoyos ortopédicos a familias de la Colonia Rotarismo

Con el objetivo de mantener un vínculo directo con la ciudadanía y atender las necesidades de los sectores más vulnerables, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de Culiacán llevó a cabo este viernes una Jornada de Salud y Servicios en la Colonia Rotarismo. Durante el evento, las familias de este sector accedieron a una amplia gama de beneficios gratuitos, entre los que destacaron consultas médicas, odontológicas, de nutrición y optometría, además de servicios de enfermería y asesoría jurídica en temas familiares.

Asimismo, el voluntariado del DIF facilitó el acceso a cortes de cabello, actividades recreativas y la gestión de calzado deportivo para menores. De acuerdo con un comunicado, la presidenta del Sistema DIF municipal, Irma Nidya Gasca Aldama, recorrió los módulos de atención para escuchar personalmente las peticiones de los vecinos.

Durante su estancia, reafirmó el compromiso del organismo con el bienestar social y supervisó la vinculación con otras dependencias municipales, como la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán y Servicios Públicos, para agilizar trámites y reportes ciudadanos. “Para nosotros es muy importante estar aquí con ustedes, tener cercanía, conocerlos, escucharlos y atenderlos. A través de estas jornadas traemos servicios que representan un beneficio directo para las familias y queremos que los aprovechen”, expresó Gasca Aldama.