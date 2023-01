El ex Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro acudió a la Secretaría de Gobernación y al Senado de la República para enterar al Gobierno Federal y al Poder Legislativo de la pregunta persecución política que ha orquestado en su contra el Gobierno de Sinaloa.

En una serie de transmisiones en vivo el ex Alcalde expresa que se encuentra visitando instancias federales para entregarles documentos en donde expone que es sujeto de una persecución política, misma que le arrebató el cargo de Presidente Municipal.

“Estamos en el Senado de la República, voy saliendo de la oficina de la Presidencia, y acabo de entregar el escrito que le corresponde a todos los senadores de la República para que se enteren, porque es del interés general lo que está ocurriendo en Sinaloa. Yo creo que hay que tomar medidas importantes, y que se forme una comisión para que se investiguen estos casos tan bochornosos para el sistema de justicia y el sistema de Gobierno”, destaca en uno de sus videos.

En otro video señala que entregó documentos a la Secretaría de Gobernación.

“Estoy aquí en la Secretaría de Gobernación, hoy miércoles 25 de enero de 2023, acabo de entregar dos escritos en la Secretaría de Gobernación que hablan sobre el tema mío, sobre el tema de la Fiscalía, sobre el tema de la justicia en Sinaloa que no existe, sobre la negativa de las autoridades de parar este asunto que es una persecución política clara”, dice.

En junio de 2022, Jesús Estrada Ferreiro fue desaforado de su cargo por el Congreso de Sinaloa a petición de la Fiscalía General del Estado pues enfrenta dos procesos penales, uno por discriminación y abuso de autoridad, y otro por ejercicio irregular de la función pública.

A la par de estos procesos, el Congreso de Sinaloa aprobó iniciar dos juicios políticos en contra del ex Alcalde, uno por no aplicar la Ley estatal de Seguridad y otro por no aplicar la Ley Estatal de Agua Potable.

Luego del desafuero de Estrada Ferreiro el Congreso eligió a Juan de Dios Gámez Mendívil como su sustituto, quien antes de ello era delegado de Programas para el Bienestar de Sinaloa y es ahijado del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Los procesos penales de Estrada Ferreiro y los juicios políticos continúan en desarrollo, mientras él se encuentra en calidad de desafuero.

La semana pasada el ex Alcalde solicitó una reunión con la Fiscal General Sara Bruna Quiñones Estrada, pero de acuerdo a la versión de Estrada Ferreiro a pesar de ser citado por la funcionaria esta no le atendió.