$!Lleva Icatsin capacitación a cada rincón de Sinaloa; operan más de 800 extensiones en el estado

Con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento y fomentar el crecimiento económico en las comunidades, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa ha consolidado una red de más de 800 extensiones vigentes en todo el territorio estatal. Brenda Rocío García Félix, directora general de Icatsin, informó que la infraestructura permite que la capacitación llegue incluso a donde no hay planteles fijos, bajo una filosofía de flexibilidad total. “Tiene más de 800 extensiones vigentes en todo el estado. Nosotros vamos a la comunidad, armamos los grupos y en estas comunidades nosotros damos cursos con las condiciones que haya”, compartió García Félix.

La representante del instituto remarcó que la capacidad del instituto para brindar cursos “incluso debajo de un árbol” ha permitido cubrir zonas de difícil acceso. En el municipio de Choix, Icatsin ya tiene presencia en las siete comunidades de la zona serrana; recientemente, en la localidad de Guadalupe, niños y jóvenes concluyeron cursos de computación, una herramienta vital para estudiantes que no cuentan con equipo propio en sus escuelas.

Para asegurar que el trabajo o las labores del hogar no sean un impedimento, el instituto ofrece horarios adaptables en turnos matutinos, vespertinos y fines de semana, ajustándose a lo que los grupos de ciudadanos soliciten. “Acomodamos al instructor a la hora que ellos deciden y nosotros estamos siempre al gusto del cliente”, señaló. También indicó que, tras la aplicación de estudios socioeconómicos, aproximadamente el 60 por ciento de la matrícula actual cuenta con algún tipo de beca o exoneración, priorizando a quienes más lo necesitan en las sindicaturas.