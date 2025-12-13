$!Lleva Inmuvi trámites de regularización a Valle de Encino con jornada ‘Papelito Habla’

CULIACÁN._ El Instituto Municipal de Vivienda realizó la jornada “Papelito Habla” en la colonia Valle de Encino, una estrategia enfocada en el diálogo cara a cara con las familias para acercar los trámites de regularización y fortalecer la certeza jurídica del patrimonio.
De acuerdo con un comunicado, Roberto Valle Leal, director del Inmuvi, destacó los avances significativos logrados gracias al trabajo en campo e informó que, como parte de la labor de la administración, se han entregado más de 250 escrituras, además de ofrecer acompañamiento a cientos de familias para regularizar su situación legal.
“En lo que va de la administración llevamos entregadas más de 250 escrituras, hemos apoyado no solo a personas con escrituras, sino también a un sinnúmero de familias para que puedan llegar a tener certeza jurídica, y así como estamos aquí en Valle de Encino este sábado, también estamos en las colonias Bicentenario, Rincón del Parque, Valle de Amapa, todos aquellos desarrollos que nacen a través del Inmuvi”, señaló Valle Leal.
La jornada “Papelito Habla” opera como una dinámica permanente de atención directa, donde el personal del instituto instala mesas de trabajo en las propias colonias.
Esto facilita trámites esenciales como la reestructuración de créditos, la aclaración de adeudos y la orientación necesaria para avanzar en la escrituración, evitando así traslados innecesarios a las oficinas.
Valle Leal subrayó que esta estrategia responde a una visión de gobierno cercano, basada en salir al territorio y escuchar a la ciudadanía de primera mano.
“El objetivo es el trabajo en campo, salir a la calle, al diálogo directo con la ciudadanía, somos un gobierno cercano, un Inmuvi cercano, no trabajar desde la oficina, sino salir al diálogo con las personas”, dijo.
Las jornadas se llevan a cabo de manera periódica en distintos desarrollos habitacionales del municipio, en búsqueda de brindar acompañamiento social.