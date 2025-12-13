$!Lleva Inmuvi trámites de regularización a Valle de Encino con jornada ‘Papelito Habla’

CULIACÁN._ El Instituto Municipal de Vivienda realizó la jornada “Papelito Habla” en la colonia Valle de Encino, una estrategia enfocada en el diálogo cara a cara con las familias para acercar los trámites de regularización y fortalecer la certeza jurídica del patrimonio.

De acuerdo con un comunicado, Roberto Valle Leal, director del Inmuvi, destacó los avances significativos logrados gracias al trabajo en campo e informó que, como parte de la labor de la administración, se han entregado más de 250 escrituras, además de ofrecer acompañamiento a cientos de familias para regularizar su situación legal.

“En lo que va de la administración llevamos entregadas más de 250 escrituras, hemos apoyado no solo a personas con escrituras, sino también a un sinnúmero de familias para que puedan llegar a tener certeza jurídica, y así como estamos aquí en Valle de Encino este sábado, también estamos en las colonias Bicentenario, Rincón del Parque, Valle de Amapa, todos aquellos desarrollos que nacen a través del Inmuvi”, señaló Valle Leal.