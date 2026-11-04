$!Lleva Juan Alfonso Mejía a la pantalla las preguntas incómodas sobre la educación con ‘El fin de la escuela’

¿Qué están aprendiendo realmente los estudiantes y para qué les sirve lo que enseñan en las aulas? Esas son algunas de las preguntas que plantea ‘El fin de la escuela’, el documental producido por Juan Alfonso Mejía López, que tendrá una proyección gratuita este miércoles en Culiacán. El ex secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa explicó que la producción nació de una preocupación y también de una frustración: que, pese a los problemas educativos que enfrenta México, estos no necesariamente se convierten en una preocupación cotidiana para las familias. “Creo que el tema más importante de la educación, el obstáculo más grande de la educación, es identificar que tenemos un impacto”, expresó. Mejía López señaló que existe una desconexión entre los diagnósticos de especialistas sobre el rezago educativo y la percepción de madres y padres que consideran que sus hijos cumplen con su formación simplemente por asistir a clases, avanzar de grado o llegar a la universidad. Sin embargo, cuestionó que pocas veces se reflexione sobre si realmente están aprendiendo y si esos conocimientos les permitirán enfrentar las condiciones de su entorno.

“Pero rara vez nos preguntamos como padres si nuestros hijos están aprendiendo y si lo que están aprendiendo les va a ayudar para resolverse una vida”, manifestó. El documental aborda también la relación entre educación y violencia, una problemática que ha afectado particularmente a Sinaloa, donde la inseguridad ha provocado interrupciones en las actividades escolares. El productor reconoció que durante los años en que se realizó el proyecto observaron un deterioro en las condiciones de algunas comunidades educativas, pues la violencia en las calles también repercute en la asistencia y en la vida de los estudiantes. “En muchas ocasiones es realmente porque tienes un problema muy claro de violencia en nuestras calles y la escuela no puede estar ajena a eso”, dijo. Como parte de esa reflexión, cuestionó la cancelación de programas como Escuela Segura y Escuelas de Tiempo Completo, al considerar contradictorio que se reduzcan espacios de acompañamiento escolar cuando las comunidades enfrentan problemas de inseguridad. “Era un poco ilógico si estamos viviendo una problemática como esta, la violencia, y el espacio más seguro que a veces existe para muchas familias es la escuela”, expresó.