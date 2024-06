A 14 días de reportarse la desaparición de Javier Maximiliano Carrillo Grajeda en Culiacán, su madre en compañía de colectivos de madres buscadoras se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado para denunciar que no hay avances en la investigación. Además de las colectivas, en la concentración participó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.

Entre las molestias de Josefina Carrillo, madre de Javier Maximiliano, están que la autoridad investigadora no ha accedido al teléfono celular de su hijo, pese a que ella lo autorizó en busca de algún indicio o progreso. ”Fiscalía me está haciendo las cosas muy, muy difíciles, súper difíciles. ¿Por qué? Porque el teléfono que se les dio, de mi hijo, que se les dio para que lo abrieran, soy su madre y creo yo que tengo todo el derecho y la responsabilidad de poder decir “autorizo”, ¿verdad? Desde el momento en que lo entrego, estoy dando la autorización de que se abra ese teléfono para ver qué hay”, dijo. ”Ayer, antier, el día de las elecciones le hablo al investigador, le digo “señor José, disculpe, ¿qué ha pasado? ¿Qué novedades me tiene?”, me dice “señora Josefina, yo ya no voy a poderle informar nada si no es directamente con la licenciada Elizabeth”, que es la que me tomó la denuncia”.

Aseveró que los fiscales que le han atendido advirtieron que este caso ha llegado a puntos más “delicados”, sin darle mayor explicación. ”Más delicado, ¿por qué? Porque estoy tocando puertas y los estoy dejando como inservibles, porque no me estoy dejando de la mano de ellos, porque les cayó muy mal que derechos humanos (CDDHS) me haya acompañado a la Fiscalía”. ”O sea, como ya intervino otras personas, ya están interviniendo otras personas, ya para esto es “delicada la situación” conmigo, que ya va a estar “entre pincitas”, que ya no sé cómo me vayan a atender o cómo me vayan a tratar o qué vaya a pasar después de esto”.

En ese sentido, acusó que tampoco le han notificado sobre algún progreso en cuanto a conseguir grabaciones de cámaras de vigilancia en casas del sector en que se vio por última vez a su hijo. Además, señaló que personas que le han ayudado en esclarecer el hecho por su cuenta le han recomendado resguardar pruebas de la Fiscalía, ya que desconfía en la autoridad. ”Me han llegado, me han dicho “todo lo que tengas, grábalo, pero tenlo por separado porque la Fiscalía va a desaparecer pruebas. Yo tuve 25 grabadoras que me dieron de las casas de donde pasó lo que pasó con mi hijo, personas que desaparecieron sus hijos, y no hay ninguna grabación, no hay ningún video. O sea que dices “¿en dónde estoy parada?”.

Ni siquiera el clima extremo impidió al colectivo llevar sus gritos al bulevar Enrique Sánchez Alonso, el cual bloquearon justo enfrente del edificio de la FGE. Y aunque algunos conductores expresaron su inconformidad, se mantuvieron firmes. En las lonas que exponían figuraba el rostro del joven Javier Maximiliano, mensajes de súplica por ayuda para localizarlo, y números de contacto para proporcionar información.