$!Llevan agua a familias de Imala, en Culiacán, ante afectaciones por la sequía

Familias de las comunidades La Cofradía, El Melón y Los Brasiles, de la sindicatura de Imala, recibieron este miércoles 5 mil litros de agua para consumo humano, como parte de la distribución del agua recaudada durante el Aquatón 2026. La entrega por parte del Ayuntamiento de Culiacán se realizó durante la mañana de este día en la comunidad de La Cofradía, que mantiene el servicio a base de pipas de agua.





El programa es impulsado por el Sistema DIF Sinaloa para apoyar a las zonas afectadas por la sequía. La Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó que cerca de 180 familias fueron beneficiadas con esta entrega en comunidades que enfrentan problemas de desabasto de agua. Explicó que el agua entregada fue acopiada durante el Aquatón 2026 y distribuida en coordinación con el Sistema DIF Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán.





“Son alrededor de 100 familias beneficiadas, con estas 180, personas, perdón con esta agua para consumo humano, que pues desde el mes de mayo estuvimos haciendo el acopio, en conjunto con pues es un programa que viene desde el 2022 desarrollado por sistema DIF Sinaloa y nosotros como municipio, pues también apoyamos”, resaltó. Señaló que durante este año el municipio recaudó más de 60 mil litros de agua, los cuales han sido llevados a distintas comunidades de las sindicaturas de Culiacán. Detalló que la entrega inició en la Alcaldía Central, continuó en la sindicatura de Imala y concluirá este viernes en Las Tapias, donde también se beneficiará a familias afectadas por la falta del recurso. “Este año apoyamos con un poco más de 60 mil litros de agua, que igual pues también apoyamos en la distribución de ellos”. Respecto a la situación de la sequía, Ramos Villarreal indicó que el municipio mantiene trabajos de búsqueda y perforación de pozos para ampliar el acceso al agua en las comunidades más afectadas. “Tenemos 12 pozos en los que se han hecho los trabajos, pero no se ha encontrado agua. Entonces, igual nosotros, pues como Gobierno seguimos haciendo lo correspondiente para poder seguir llevando a las comunidades, pues este tipo de apoyos”.



