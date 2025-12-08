$!Llevan campaña ‘Actuemos ya contra la violencia familiar’ a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS

Durante la jornada, Yuridia Román González, secretaria ejecutiva del Compavif, enfatizó que la violencia familiar es un problema que debe ser atendido como estructural y de salud pública y subrayó la urgencia de involucrar a todos los sectores, como las instituciones educativas, sectores privados y, crucialmente, a la ciudadanía en la lucha contra esta problemática.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue la sede central de la campaña “Actuemos ya contra la violencia familiar”, iniciativa, impulsada por autoridades universitarias y municipales, junto con el Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, forma parte de la jornada internacional de los 16 Días de Activismo “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, se realizó con el objetivo de alcanzar la sensibilización, difusión y prevención dirigida directamente a la comunidad estudiantil.

“Lo que queremos es que nos sumemos todas y todos. La violencia familiar es un problema que se aprende y se reproduce desde el hogar, el primer espacio donde socializamos, donde aprendemos a relacionarnos, a resolver conflictos, incluso a tolerar silencios forzados”, señaló Yuridia Román González.

La funcionaria añadió que el impacto de la violencia no se confina al ámbito doméstico, sino que se extiende a las escuelas, a los centros de trabajo y a la vida comunitaria, por esta razón, Román González señaló que es urgente reforzar las acciones que contribuyan a erradicar este fenómeno desde todos los frentes.

Para mantener el mensaje visible y promover la acción, la campaña en la FCEyS incluyó diversas actividades, entre ellas destacaron el volanteo informativo, la realización de charlas con estudiantes sobre los programas municipales de prevención, la colocación estratégica de pósters con contenido educativo y la orientación fundamental sobre el uso del violentómetro.