$!Llevan jornada de esterilización para mascotas a la colonia El Vallado, en Culiacán

“En esta ocasión se brindó atención a diversos perros y gatos mestizos, cuyas familias acudieron para aprovechar este servicio que representa una alternativa estable y accesible frente a las jornadas itinerantes”, dice el informe enviado por el Ayuntamiento.

La colonia El Vallado albergó la Jornada Permanente de Esterilización de Mascotas que promueve la Unidad DIF Bienestar de Culiacán, cuyo propósito es fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y contribuir a la prevención de enfermedades zoonóticas en la comunidad.

También se hizo el exhorto a la ciudadanía para aprovechar este punto de atención, ya que permite evitar las filas que suelen formarse durante las campañas móviles.

“El objetivo de esta campaña gratuita es prevenir problemas de salud pública, entre ellos la rickettsiosis, enfermedad transmitida por garrapatas que puede afectar tanto a animales como a personas”, agregó.

Para poder llevar a sus mascotas, la población debe revisar con anticipación los requisitos del procedimiento, ya que la esterilización se realiza bajo anestesia general y requiere cumplir ciertas condiciones de salud y ayuno para garantizar la seguridad de las mascotas.