$!Llevan Jornada de Registro Gratuito a colonias de Culiacán; realizan 793 trámites

Entre los beneficiarios se encontró el señor José Páez Benítez, quien tramitó su primera acta de nacimiento a los 63 años.

“De niño me dijeron que me habían registrado en el registro civil de Tierra Blanca, pero una tía miró mi nombre ahí. Cuando salió la USE esos libros se perdieron y no aparezco yo. Me siento bien, tengo 63 años”, expresó.