$!Llevan programa de repoblamiento de alevines a Presa Sanalona, en Culiacán

Autoridades llevaron el Programa de Repoblamiento de Alevines en Embalses de Agua Dulce a la presa Sanalona, localizada en la sindicatura del mismo nombre, en el municipio de Culiacán. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, realizó el acto de depósito de dos millones de alevines. Con esto, se pretende beneficiar a cerca de 600 pescadores de 14 embalses y diques diferentes de la zona.







Además de este depósito en Sanalona, se proyecta un millón más en la presa Vinoramas, y otros dos millones de alevines más entre 12 cuerpos de agua diferentes en Culiacán. “Vamos a seguir en esta tarea de siembra de alevines y también en la tarea de equipar a las pescadoras y pescadores”, comprometió el Gobernador Rubén Rocha Moya.







En ese sentido, el mandatario apuntó que durante agosto se hará la entrega de motores marinos y pangas para pescadores tanto ribereños como los que pescan en aguas continentales, tales como las presas y diques. ”Pues Culiacán no sólo es agricultura y beisbol, también es pesca, son presas y son diques”, manifestó la Secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena.





