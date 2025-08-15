$!Llevan programa de repoblamiento de alevines a Presa Sanalona, en Culiacán

Autoridades llevaron el Programa de Repoblamiento de Alevines en Embalses de Agua Dulce a la presa Sanalona, localizada en la sindicatura del mismo nombre, en el municipio de Culiacán.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, realizó el acto de depósito de dos millones de alevines.
Con esto, se pretende beneficiar a cerca de 600 pescadores de 14 embalses y diques diferentes de la zona.
Además de este depósito en Sanalona, se proyecta un millón más en la presa Vinoramas, y otros dos millones de alevines más entre 12 cuerpos de agua diferentes en Culiacán.
“Vamos a seguir en esta tarea de siembra de alevines y también en la tarea de equipar a las pescadoras y pescadores”, comprometió el Gobernador Rubén Rocha Moya.
En ese sentido, el mandatario apuntó que durante agosto se hará la entrega de motores marinos y pangas para pescadores tanto ribereños como los que pescan en aguas continentales, tales como las presas y diques.
”Pues Culiacán no sólo es agricultura y beisbol, también es pesca, son presas y son diques”, manifestó la Secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena.
El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, destacó el apoyo gubernamental hacia el sector pesquero a través de programas de estímulos económicos o en especie.
“Hace dos semanas veíamos al gobernador Rocha haciendo esta misma actividad pero en Mazatlán, en la presa Picachos, lo mismo, y ahora se da tiempo para venir y estar aquí con las y los pescadores de Culiacán. Cuándo habíamos visto un gobernador tan cercano al sector pesquero y cuándo habíamos visto tantos programas, porque tenemos el Bienpesca estatal”, señaló Gámez Mendívil.