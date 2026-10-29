$!Llevan programa Somos Inclusión a preparatoria Victoria del Pueblo en Culiacán

DIF Culiacán llevó el programa “Somos Inclusión” a la Preparatoria Victoria del Pueblo el 29 de octubre, donde jóvenes participaron en charlas y una demostración de golbol. La actividad buscó fomentar la empatía y el respeto hacia las personas con discapacidad, promoviendo una sociedad más incluyente.





En el marco del Mes de la Inclusión, el programa ofreció a los estudiantes charlas de valores, talleres de psicología y la demostración de golbol, una disciplina deportiva adaptada para personas con discapacidad visual. Estas actividades tuvieron el objetivo de promover una mayor comprensión de los desafíos que enfrentan y la necesidad de garantizar su participación plena. “Somos Inclusión” nació hace cuatro años con la finalidad de llevar a las instituciones educativas actividades que permitan visibilizar a las personas con discapacidad y reconocer sus capacidades y aportaciones a la comunidad.





Este programa del DIF Culiacán se enmarca en las acciones rumbo a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre. “Somos Inclusión es un programa que nace en DIF Culiacán y desde hace cuatro años estamos visitando escuelas y preparatorias con el objetivo de visibilizar a las personas con discapacidad y reconocerlas como parte de nuestra sociedad. Por eso decidimos traerles esta plática, para que veamos que son personas como nosotros, que practican deporte, realizan sus actividades, trabajan y estudian; y hoy lo podrán comprobar con la demostración de golbol”, indicó Juan Pimentel Valdez, director general del DIF Culiacán. Subrayó que la inclusión debe trascender las palabras para convertirse en acciones que garanticen la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad, las instituciones, los espacios públicos, el gobierno y los centros educativos.





Sofía Angulo, directora de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señaló que la colaboración entre instituciones genera oportunidades y fortalece una comunidad incluyente. “Hablar de inclusión es hablar de derechos humanos, respeto, igualdad y dignidad; es hablar de los principios con los que podemos construir una verdadera cultura de paz y reconocer el valor de cada persona. En este sentido, el golbol se convierte en una gran herramienta, porque es un espacio donde aprendemos a trabajar en equipo, respetarnos, apoyarnos y entender que cada persona tiene algo importante que aportar desde sus propias habilidades”, manifestó Angulo. La directora de la UAS añadió que “Somos Inclusión” representa una oportunidad para convivir, derribar barreras y demostrar que la inclusión se construye mediante la participación, el respeto y la colaboración.



