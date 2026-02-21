$!Llevan servicios de salud a Chulavista y pactan obras de mejora en La Puerta, en Culiacán

CULIACÁN._ En una jornada de atención directa en las colonias de Culiacán, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil realizó este sábado una serie de actividades que combinaron servicios médicos gratuitos en la colonia Chulavista y compromisos de obra pública en el fraccionamiento La Puerta. Acompañado por la presidenta del DIF Bienestar Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama, Gámez Mendívil supervisó la Jornada de la Salud y Servicios, donde se registró una nutrida participación de vecinos. Durante el evento, se ofrecieron de manera gratuita consultas médicas, psicológicas, odontológicas y nutricionales, además de exámenes de la vista, podología y terapia física, señaló un comunicado.





Posteriormente, bajo la dinámica de “Diálogos por el Bienestar”, el Alcalde se trasladó al fraccionamiento La Puerta para escuchar las demandas ciudadanas. En el encuentro, el comité de vecinos planteó la urgencia de rehabilitar el área pública que los jóvenes utilizan para jugar voleibol, así como la necesidad de reforzar el alumbrado público y la limpieza del sector. Ante las peticiones, Gámez Mendívil estableció compromisos concretos que incluyen la instalación de una cerca perimetral y juegos infantiles, pavimentación de la calle contigua al espacio recreativo y acciones intensivas de fumigación y poda de árboles.



