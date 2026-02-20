$!Llevan servicios de salud y vacunación a la colonia Bicentenario

CULIACÁN._ Con el objetivo de facilitar el acceso a la salud preventiva y completar los esquemas básicos de inmunización, el Ayuntamiento de Culiacán desplegó una Jornada de Salud y Campaña de Vacunación en la colonia Bicentenario.

Las actividades se concentraron en las instalaciones de la Primaria Bicentenario, donde personal de la Dirección de Salud Municipal atendió a niños y adultos del sector, se informó en un comunicado.

Durante la jornada, se aplicó una amplia gama de biológicos para proteger a la población contra diversas enfermedades.