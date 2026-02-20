$!Llevan servicios de salud y vacunación a la colonia Bicentenario

CULIACÁN._ Con el objetivo de facilitar el acceso a la salud preventiva y completar los esquemas básicos de inmunización, el Ayuntamiento de Culiacán desplegó una Jornada de Salud y Campaña de Vacunación en la colonia Bicentenario.
Las actividades se concentraron en las instalaciones de la Primaria Bicentenario, donde personal de la Dirección de Salud Municipal atendió a niños y adultos del sector, se informó en un comunicado.
Durante la jornada, se aplicó una amplia gama de biológicos para proteger a la población contra diversas enfermedades.
Entre las dosis administradas destacaron la triple viral para menores con dosis pendientes, así como vacunas contra la influenza, Covid-19, hexavalente, rotavirus, neumococo, hepatitis B y doble viral.
Además de la inmunización, los vecinos de la colonia Bicentenario tuvieron acceso a servicios gratuitos que incluyeron consultas nutricionales y dentales, entrega de medicamentos y cortes de cabello.
Esta iniciativa es resultado de la suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, reafirmando el compromiso de fortalecer el bienestar de las familias culiacanenses mediante el acercamiento de servicios básicos a las comunidades que más lo requieren.