$!Llevan servicios gratuitos a colonias del sector Bulevar Agricultores, en Culiacán, con Jornada de Paz

Habitantes de las colonias Renato Vega, 21 de Marzo, Laureles Pinos y sectores aledaños recibieron este martes servicios gratuitos de salud, trámites y apoyos sociales durante una Jornada de Paz realizada sobre el Bulevar Agricultores, en Culiacán, informó el Gobierno municipal. Durante la jornada participaron dependencias de los tres órdenes de gobierno con módulos de atención para ofrecer servicios como expedición de actas de nacimiento, atención médica y odontológica, orientación psicológica, programas sociales, becas, cortes de cabello y esterilización para perros y gatos.

La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, indicó que estas jornadas buscan acercar los servicios a la población y atender de manera directa las necesidades de los vecinos. “Nos encontramos con muchas situaciones y circunstancias; para eso vamos, para preguntarles en qué podemos ayudarlos, a escucharlos y acercarles una respuesta”, expresó.