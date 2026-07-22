Culiacán
|
Servicios

Llevan servicios gratuitos a colonias del sector Bulevar Agricultores, en Culiacán, con Jornada de Paz

Vecinos de la Renato Vega, 21 de Marzo, Laureles Pinos y sectores cercanos accedieron a atención médica, trámites y programas sociales durante la jornada
Daniela Flores |
22/07/2026 16:36
22/07/2026 16:36

Habitantes de las colonias Renato Vega, 21 de Marzo, Laureles Pinos y sectores aledaños recibieron este martes servicios gratuitos de salud, trámites y apoyos sociales durante una Jornada de Paz realizada sobre el Bulevar Agricultores, en Culiacán, informó el Gobierno municipal.

Durante la jornada participaron dependencias de los tres órdenes de gobierno con módulos de atención para ofrecer servicios como expedición de actas de nacimiento, atención médica y odontológica, orientación psicológica, programas sociales, becas, cortes de cabello y esterilización para perros y gatos.

$!Llevan servicios gratuitos a colonias del sector Bulevar Agricultores, en Culiacán, con Jornada de Paz

La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, indicó que estas jornadas buscan acercar los servicios a la población y atender de manera directa las necesidades de los vecinos.

“Nos encontramos con muchas situaciones y circunstancias; para eso vamos, para preguntarles en qué podemos ayudarlos, a escucharlos y acercarles una respuesta”, expresó.

$!Llevan servicios gratuitos a colonias del sector Bulevar Agricultores, en Culiacán, con Jornada de Paz

Entre los servicios disponibles también estuvo la reparación gratuita de electrodomésticos por parte del Ejército Mexicano, así como módulos del Registro Civil, ISEJA, JAPAC, la Dirección de Salud Municipal y la Secretaría de Bienestar, entre otras dependencias.

Las jornadas se realizan en distintos sectores del municipio con el objetivo de acercar trámites y servicios a la población sin necesidad de trasladarse a oficinas gubernamentales.

#Culiacán
#Servicios
#Jornada de la Paz
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube