$!Llevan servicios gratuitos a familias de la Colonia Esthela Ortiz en Culiacán

CULIACÁN._ Familias de la Colonia Esthela Ortiz en Culiacán han recibido servicios gratuitos de salud, asesoría jurídica y atención personal como parte de una Jornada de Paz que lleva a cabo el Ayuntamiento de Culiacán. La actividad, que inició el 21 de octubre, busca fortalecer el bienestar de la población hasta el viernes 23.





Los asistentes a la Jornada de Paz acceden a cortes de cabello, consultas médicas, atención dental y orientación jurídica. Estos apoyos buscan fortalecer el bienestar de las familias. La iniciativa forma parte de un esfuerzo por acercar la atención institucional y busca promover la participación comunitaria, la convivencia y la construcción de entornos de paz en diversos sectores.

El programa “Los Jóvenes unen al Barrio” realizó recorridos casa por casa para invitar a las familias a participar y aprovechar los servicios disponibles. La atención, que concluye este viernes 23 de octubre, se ofrece de 08:00 a 15:00 horas. Está dirigida a quienes requieran los servicios. Las actividades se extenderán a otras colonias y sindicaturas de Culiacán con el objetivo es acercar la atención institucional a más sectores de la población.