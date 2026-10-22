Culiacán
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Llevan servicios gratuitos a familias de la Colonia Esthela Ortiz en Culiacán

La Jornada de Paz ofrece consultas médicas, asesoría jurídica y atención personal hasta este viernes 23 de octubre
Noroeste/Redacción
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22/10/2026 18:27
22/10/2026 18:27

CULIACÁN._ Familias de la Colonia Esthela Ortiz en Culiacán han recibido servicios gratuitos de salud, asesoría jurídica y atención personal como parte de una Jornada de Paz que lleva a cabo el Ayuntamiento de Culiacán.

La actividad, que inició el 21 de octubre, busca fortalecer el bienestar de la población hasta el viernes 23.

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Los asistentes a la Jornada de Paz acceden a cortes de cabello, consultas médicas, atención dental y orientación jurídica. Estos apoyos buscan fortalecer el bienestar de las familias.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo por acercar la atención institucional y busca promover la participación comunitaria, la convivencia y la construcción de entornos de paz en diversos sectores.

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El programa “Los Jóvenes unen al Barrio” realizó recorridos casa por casa para invitar a las familias a participar y aprovechar los servicios disponibles.

La atención, que concluye este viernes 23 de octubre, se ofrece de 08:00 a 15:00 horas. Está dirigida a quienes requieran los servicios.

Las actividades se extenderán a otras colonias y sindicaturas de Culiacán con el objetivo es acercar la atención institucional a más sectores de la población.

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