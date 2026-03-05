Llevan talleres gratuitos a cuatro parques en Culiacán con el programa ‘El Parque es Mío’

La organización Parques Alegres anunció el arranque de una nueva edición del programa “El Parque es Mío”, mediante el cual se impartirán talleres gratuitos para niñas, niños, jóvenes y adultos en distintos parques de Culiacán.

El programa se desarrolla en cuatro espacios públicos: la unidad deportiva 5 de Febrero, la unidad deportiva La Florida, la plazuela Lázaro Cárdenas y el parque Toledo Corro, Mina de Guanacevi.

En estos lugares se ofrecen talleres de guitarra, pintura, fútbol, voleibol, manualidades, club de tareas y zumba.

La directora de Parques Alegres, Lilia Carolina López Ceniceros, explicó que el objetivo es recuperar los parques como espacios de convivencia y aprendizaje para las comunidades.

Señaló que cuando los vecinos se reúnen en estos lugares se fortalece la convivencia, las familias comparten y los niños encuentran espacios seguros para jugar y aprender.

“Creemos que cuando una comunidad se reúne algo muy poderoso empieza a suceder”, destacó.

“Lo importante es lo que ocurre cuando los parques se llenan de vida... en ese momento un parque deja de ser un espacio público y se convierte en un lugar de encuentro de aprendizaje y de esperanza para todos”, señaló.

El programa se realiza con el apoyo de la empresa Concrédito y de Nacional Monte de Piedad.

Marcela María Bazán Atier, gerente de responsabilidad social de Concrédito, señaló que la empresa decidió sumarse al proyecto como una forma de aportar a la construcción de paz en la ciudad.

“Estamos muy contentos porque podemos seguir construyendo esa paz, ir buscando a través de esta generación de niños que en 15 años pueden ser constructores de paz”, agregó.

Juana Susana Velasco Jiménez, presidenta del comité del parque Toledo Corro, comentó que el programa ha permitido reactivar este espacio, donde decenas de niños y madres de familia participan en las actividades.

Indicó que antes muchos vecinos evitaban acudir al parque, pero con los talleres el lugar volvió a llenarse de personas.

Los organizadores informaron que las clases se realizan por las tardes, de lunes a viernes, y también los sábados.

Además, invitaron a la ciudadanía a acercarse a los parques participantes o consultar las redes sociales de Parques Alegres para obtener información sobre inscripciones y voluntariado.