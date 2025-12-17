Llevan trabajadores del Stasac protesta al Cabildo Abierto; acusan irregularidades en jubilaciones

CULIACÁN._ Al menos una docena de trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Culiacán se manifestaron durante la celebración de la sesión de Cabildo Abierto que se realizó esta mañana en el parque lineal del bulevar Agricultores, al suroriente de la ciudad.

Los burócratas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán exigieron, con pancartas y gritos contra el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil, que el municipio cubra de manera directa sus prestaciones de ley.

En las cartulinas, los jubilados señalaron irregularidades, como que el Ayuntamiento no debería canalizar los pagos a través del sindicato, pues presuntamente les retiene entre el 10 y el 15 por ciento de los montos que les corresponden.

También protestaron contra el secretario general del STASAC, Julio Enrique Duarte Apán, a quien acusaron de condicionar la agilización de los pagos por dichos porcentajes.

Esta práctica, que consideran injusta, afecta a trabajadores que han dedicado ya entre 25 y 30 años de servicio al Ayuntamiento de Culiacán.

También señalaron lamentablemente existen compañeros que ya han fallecido sin haber recibido su jubilación ni las prestaciones correspondientes, y que ni ellos han recibido los beneficios de sus familias.

Durante su presentación en la sesión, celebrada en un escenario acondicionado en el parque lineal a la altura de la colonia Laureles Pinos, Gámez Mendívil solicitó a los manifestantes dejar que los ciudadanos expusieran sus peticiones y que al término del evento podrían platicar sobre sus inquietudes.

El grupo insistió, incluso una vez iniciada la sesión, para recibir una respuesta de Gámez Mendívil, puesto que estiman que alrededor de 250 trabajadores ya jubilados del Ayuntamiento enfrentan este problema, sin contar los casos de policías jubilados que ellos protagonizan otra lucha.