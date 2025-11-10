Llevará gobierno estatal sus ‘Brigadas del Bienestar’ a El Diez y El Ranchito, en Culiacán

CULIACÁN._ El gobierno estatal, a través del Sistema DIF Sinaloa, llevará su programa Brigadas del Bienestar este miércoles 12 de noviembre al Campo “El Diez” y el jueves 13 de noviembre a El Ranchito en Culiacán Sinaloa.

El día 12 de noviembre, el programa se aplicará en la techumbre de la cancha de basquetbol ubicada en calle Sexta esquina con calle Séptima del campo El Diez.

En el caso del día 13 de noviembre será en la escuela primaria Margarita Maza, en El Ranchito, en las inmediaciones de la ciudad de Culiacán.

Ambas brigadas atenderán a los vecinos interesados en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Todos los servicios que otorgará DIF Sinaloa son de manera gratuita y tienen el propósito de mejorar los niveles de bienestar en las y los ciudadanos.

Los servicios que se ofrecerán son atenciones médicas para niños y adultos mayores, apoyos funcionales, revisión oftalmológica y entrega de lentes de lectura para el adulto mayor, despensas alimenticias y terapia de rehabilitación física con especialistas del CREE.

También atención a la salud emocional, información sobre temas de autismo, trámites de certificados y credenciales de discapacidad, solicitudes de pelucas oncológicas, unidad dental, ropa y calzado del voluntariado y estudios de gabinete de la Unidad de la Salud Móvil.

Otras dependencias llevarán servicios como la Secretaría de Salud con su programa de vacunación, el Registro Civil, Sebides, Icatsin, Iseja, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con su módulo de información y el Sates con descuentos especiales en trámites vehiculares con su programa “Ponte al corriente”.