Llevará SESESP programa de desarme voluntario a Eldorado el próximo lunes

Habitantes de Eldorado podrán entregar armas de fuego y explosivos que tengan en sus hogares a cambio de incentivos económicos de hasta 15 mil pesos, como parte del programa Desarme Voluntario Sinaloa, que llegará al municipio el próximo lunes 9 de noviembre.

El módulo de recepción se instalará por único día en la plazuela municipal, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La dependencia explicó que la entrega será anónima y las personas participantes no serán cuestionadas sobre la procedencia de los artefactos.

El programa tiene como objetivo retirar armas de los hogares y prevenir accidentes relacionados con su almacenamiento, particularmente aquellos que puedan poner en riesgo a integrantes de las familias.

De acuerdo con el Secretariado, la jornada se realiza en coordinación con el Ejército Mexicano y autoridades municipales. Una vez recibidos, los artefactos son destruidos por personal militar.

La dependencia señaló que algunas personas han participado porque conservaban armas por herencia o costumbre, aunque su presencia en casa les generaba temor.

Quienes requieran información sobre el programa pueden comunicarse de manera anónima al teléfono 667 126 3780, mediante llamada o WhatsApp.