Llevarán a primarias de Culiacán programa para impulsar la paz desde la niñez

La Asociación Civil Suma Sociedad Unida I.A.P. pondrá en marcha el programa piloto “Soy Paz, Soy Poder” en 13 escuelas de Culiacán, con el propósito de fortalecer en niñas y niños su papel como agentes de construcción de paz.

Iván Velázquez Aréchiga, director general de la asociación, informó que el proyecto se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura y beneficiará a cerca de 2 mil estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, en planteles de las zonas norte, sur y centro de la ciudad.

“En nuestro modelo lo que hacemos estables herramientas para que sean ellas y ellos, niñas, niños y adolescentes quienes nos platiquen de la problemática que viven, cómo la viven, pero también qué ideas tienen, qué potencial tienen para retomar actividades y proyectos en la construcción de paz y disminuir esas problemáticas que les afectan”, apuntó Velázquez.

“Aprenderán a expresarse, a respetar y a defender sus derechos con valentía, pero a través de un puente, a través de dinámicas públicas”.

El programa contempla talleres teórico-prácticos divididos en cuatro etapas que abordan desde el análisis de la violencia hasta el desarrollo de liderazgo y participación comunitaria.

La primera, “Paz en mi mochila”, invita a reflexionar sobre el conflicto, la violencia y la construcción de paz, promoviendo estrategias de resolución pacífica.

En la segunda, “Mis derechos, mi superpoder”, las y los alumnos conocerán sus derechos fundamentales y la importancia de defenderlos.

La tercera etapa, “Soy valiente, soy líder”, busca fomentar el empoderamiento, el liderazgo y la participación ciudadana.

Finalmente, en “Sueño en grande, actúo en pequeño”, los participantes diseñarán y ejecutarán acciones concretas de impacto en su entorno.

Como cierre, los estudiantes crearán un mural por la paz que plasmará los aprendizajes adquiridos.

“Cada sesión dura aproximadamente entre una hora y dos horas dependiendo de las dinámicas, qué tanto tiempo lleva eso. Son sesiones teóricas y hay juegos”, comentó el director.

Velázquez advirtió que el programa surge ante la preocupación por la exposición temprana de muchos niños a entornos de riesgo.

“Vemos con cierta preocupación cómo muchos niños de esa edad de 10, 11, 12 años empiezan algunos de ellos a consumir sustancia nocivas, drogas duras, en algunos casos; que empiezan a vincularse con personas nocivas, para su sano desarrollo; al tema de la delincuencia o simplemente de la narcocultura y están expuestos a una realidad que los lastime, pero que no podemos permitir que siga creciendo”, resaltó.