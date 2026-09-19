$!Llevarán al Tec de Monterrey, en Culiacán, discusión sobre la paz en Sinaloa

En un Sinaloa marcado por la violencia y sus efectos en la vida cotidiana, el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, en Culiacán, abrirá este lunes un espacio para discutir qué puede hacerse para pasar del miedo a la acción.
Bajo el nombre “Sinaloa en Paz: del miedo a la acción”, el panel reunirá a representantes de los sectores académico, empresarial y periodístico para abordar la construcción de paz y las acciones que pueden impulsarse desde la sociedad.
El encuentro será a las 12:00 horas del lunes 21 de septiembre, en la Sala de Usos Múltiples (SUM) del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, en Culiacán, como parte de las actividades de los programas Educación para la Paz y PrepaTec.
Entre los participantes estará el doctor Fernando Montiel Tiscareño, investigador de la Cátedra UNESCO de Ética y Cultura de Paz del Tec de Monterrey y creador del modelo de las 5 Esferas del Desarrollo Humano.
También participarán Doris Gutiérrez Félix, gerente de Filantropía Familiar de Fundación Coppel, y Adrián López Ortiz, director general de Grupo Editorial Noroeste y Premio Nacional de Periodismo 2025.
La propuesta del encuentro es discutir la paz no sólo como una aspiración, sino desde las acciones que pueden emprenderse para transformar la realidad del estado y la manera en que se enfrenta el contexto actual.
El evento será de cupo limitado y se requiere reservación previa mediante el código QR del flayer oficial.
El próximo lunes. Regístrate aquí: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=pj5axnwPC0CJNFptwXBWRZuC7QJZLfdIqQErI-g8IQhUNUtQTEZNOEY4VUpGMTM1M0IzRDg5RU1DSC4u&origin=QRCode&route=shorturl