$!Llevarán al Tec de Monterrey, en Culiacán, discusión sobre la paz en Sinaloa

En un Sinaloa marcado por la violencia y sus efectos en la vida cotidiana, el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, en Culiacán, abrirá este lunes un espacio para discutir qué puede hacerse para pasar del miedo a la acción.

Bajo el nombre “Sinaloa en Paz: del miedo a la acción”, el panel reunirá a representantes de los sectores académico, empresarial y periodístico para abordar la construcción de paz y las acciones que pueden impulsarse desde la sociedad.

El encuentro será a las 12:00 horas del lunes 21 de septiembre, en la Sala de Usos Múltiples (SUM) del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, en Culiacán, como parte de las actividades de los programas Educación para la Paz y PrepaTec.