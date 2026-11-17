Parques Alegres y el Instituto Sinaloense de Cultura implementarán “El Arte Alegra tu Parque”, un programa que llevará espectáculos artísticos y culturales gratuitos a 11 parques de Culiacán.
Esta iniciativa se desarrollará de noviembre de 2026 a marzo de 2027, buscando acercar la cultura a las comunidades.
La colaboración entre Parques Alegres I.A.P. y el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) fue presentada en rueda de prensa. Este programa ofrecerá diversas actividades artísticas gratuitas para niñas, niños, jóvenes y familias en la capital sinaloense.
El programa tiene como propósito acercar el arte y la cultura a las comunidades, convirtiendo los parques en escenarios de encuentro, convivencia y participación ciudadana. El objetivo es que los habitantes disfruten de espectáculos de calidad cerca de sus hogares, fortaleciendo el vínculo entre las expresiones culturales y los espacios públicos.
Más allá de ofrecer espectáculos, “El Arte Alegra tu Parque” busca generar experiencias que fortalezcan el tejido social. También promueve la apropiación de los espacios públicos y amplía las oportunidades de acceso a la cultura para las familias sinaloenses.
La cartelera de actividades contempla presentaciones de música folclórica, talleres de ópera, bandas sinfónicas, orquestas juveniles, coros y compañías de danza. En estas participarán agrupaciones y talentos sinaloenses, según informaron las instituciones organizadoras.
Lilia Carolina López Ceniceros, directora general de Parques Alegres, destacó que esta colaboración es una oportunidad. Permitirá llevar propuestas artísticas, que habitualmente se presentan en grandes escenarios, directamente a las colonias. De esta manera, los parques se transformarán en espacios vivos, incluyentes y llenos de nuevas experiencias.
Con esta iniciativa, Parques Alegres I.A.P. reafirma su compromiso con la construcción de comunidades más participativas y unidas. Demuestra que los parques son puntos de encuentro donde también se construye paz, cultura y bienestar, según los organizadores.
La presentación del programa se realizó en una conferencia de prensa. Contó con la presencia de Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, y Diego Rojas, director de Compañías Artísticas del ISIC.