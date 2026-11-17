Parques Alegres y el Instituto Sinaloense de Cultura implementarán “El Arte Alegra tu Parque”, un programa que llevará espectáculos artísticos y culturales gratuitos a 11 parques de Culiacán.

Esta iniciativa se desarrollará de noviembre de 2026 a marzo de 2027, buscando acercar la cultura a las comunidades.

La colaboración entre Parques Alegres I.A.P. y el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) fue presentada en rueda de prensa. Este programa ofrecerá diversas actividades artísticas gratuitas para niñas, niños, jóvenes y familias en la capital sinaloense.

El programa tiene como propósito acercar el arte y la cultura a las comunidades, convirtiendo los parques en escenarios de encuentro, convivencia y participación ciudadana. El objetivo es que los habitantes disfruten de espectáculos de calidad cerca de sus hogares, fortaleciendo el vínculo entre las expresiones culturales y los espacios públicos.