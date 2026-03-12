Llevarán arte y música a parques de Culiacán con ‘El Arte Alegra Tu Parque’

La música, la danza y la ópera volverán a los parques de Culiacán con la tercera temporada de “El Arte Alegra Tu Parque”, un programa que busca acercar espectáculos artísticos a las colonias y convertir los espacios públicos en puntos de encuentro para las familias.

El proyecto es impulsado por Parques Alegres en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura y contempla presentaciones gratuitas de compañías artísticas en distintos parques de la ciudad.

Durante la presentación del programa, la directora de Parques Alegres, Lilia Carolina López Ceniceros, destacó que la iniciativa busca que el arte llegue a lugares donde muchas familias no tienen acceso cercano a espectáculos culturales.

“Este programa tiene como objetivo acercar el arte y la cultura a los parques de nuestra ciudad , especialmente en las colonias donde muchas personas y familias no tienen acceso cercano a espectáculos artísticos”, destacó.

Explicó que cuando el arte llega a los parques se generan espacios de convivencia donde vecinos y familias pueden reunirse, mientras niños y jóvenes descubren nuevas formas de expresión artística.

“Esa es la capacidad extraordinaria del arte para emocionarnos, inspirar y unirnos, especialmente en estos momentos fundamentales para fortalecer el tejido social”.

El director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa, señaló que las compañías artísticas del Estado se han sumado a este proyecto para llevar música y danza directamente a las colonias.

“Nos hemos convencido de que a través del arte, a través de la cultura es el camino, si no a corto plazo, si a mediano y largo plazo para tener de manera sostenida mejores condiciones de vivir en paz, de vivir mejor”.

Entre las agrupaciones participantes se encuentran la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, la Compañía Folclórica Sinaloense y el Coro de la Ópera de Sinaloa.

Las presentaciones se realizan los viernes a las 17:00 horas en distintos parques.

El próximo evento será el 13 de marzo en la Plazuela Lázaro Cárdenas, donde se presentará el Coro de Ópera de Sinaloa, con entrada libre para el público.

El programa concluirá el 27 de marzo con el taller de Ópera de Sinaloa, en el Parque Guardianes del Agua.