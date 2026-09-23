$!Llevarán atención de salud mental a secundarias y preparatorias de Sinaloa

Estudiantes de tercero de secundaria y de educación media superior en Sinaloa recibirán atención para fortalecer su salud emocional y mental mediante el programa “ABC de las emociones”, que comenzó este miércoles 23 de septiembre en planteles educativos del Estado. Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación, explicó que la estrategia contempla la participación de psicólogos de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, quienes realizarán intervenciones directamente en las escuelas.

“Ustedes me han preguntado en muchas ocasiones de qué estamos haciendo en Sinaloa para abordar el tema de las emociones, de la salud mental e incluso elegimos justamente este plantel porque en este plantel hemos tenido muchas intervenciones derivados de los acontecimientos en la región, en el entorno y elegimos justo esta escuela técnica para arrancar esta que será a partir de ya asambleas, con padres y madres de familia, asambleas con docentes e intervenciones en el aula por maestros y maestro”, señaló. Lo anterior fue declarado en el evento de inauguración del programa, en la Escuela Secundaria Técnica Número 90, en el sector Santa Fe en Culiacán.

El programa contempla inicialmente a estudiantes de tercero de secundaria y jóvenes de educación media superior. De acuerdo con Félix Niebla, en secundaria la matrícula que será atendida es de alrededor de 149 mil alumnos, mientras que en preparatoria alcanza aproximadamente 160 mil estudiantes de los distintos subsistemas estatales y federalizados. La funcionaria indicó que las intervenciones comenzaron en una escuela secundaria técnica y en la primaria Emancipación, con la participación de profesionales de la salud. “Se trata de brindar una atención profesional, una atención que vaya a solucionar el tema de la salud mental y emocional en nuestras adolescencias y juventudes”, afirmó.