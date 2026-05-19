$!Llevarán jubilados de la UAS a tribunales descuentos derivados de reingeniería financiera

Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa anunciaron que demandarán a la institución para exigir la devolución de millones de pesos descontados de sus pensiones desde enero de 2026 tras la implementación de la reingeniería financiera.
Integrantes de la Asociación de Jubilados de la UAS denunciaron que desde el inicio de este año se aplican descuentos de entre el 5 y el 20 por ciento a las pensiones de trabajadores retirados, pese a que sus jubilaciones constituyen derechos adquiridos que no pueden ser modificados de manera unilateral.
Florina García, presidenta de la asociación, señaló que alrededor de mil 100 jubilados acudieron el pasado sábado al Centro de Conciliación Laboral para recoger las constancias necesarias para integrar los expedientes que presentarán ante tribunales laborales.
“Queremos que nos en esa demanda que nos es para que nos devuelvan lo que nos han descontado de enero a la fecha de ese descuento ilegal que están haciendo con nosotros, pero que es necesario demandar para que lo devuelvan, si no, pues hasta que nos muramos van a seguir seguir descontando y eso no se nos hace justo”, dijo.
Aseguraron que, en conjunto, la UAS estaría reteniendo cerca de 18 millones de pesos mensuales a este sector, recursos que se destinan a cubrir gasto corriente.
Indicó que actualmente agrupan a alrededor de mil 800 jubilados en todo el estado, aunque estimó que más de ocho mil ex trabajadores de la universidad podrían estar siendo afectados por esta medida.
De acuerdo con los inconformes, las retenciones representan descuentos que van desde mil hasta 11 mil pesos por quincena, dependiendo del monto que percibe cada jubilado.
“... están afectando nuestros derechos laborales, están. desafiando el contrato colectivo del trabajo, la ley federal del trabajo, porque se supone que una persona que ya está jubilada no le deben de descontar de su salario nada”, insistió Florina García.
Olga Olivia Quintero, secretaria general de la asociación, afirmó que los trabajadores jubilados cuentan con derechos adquiridos tras décadas de servicio y consideró injusto que, después de más de 25 años de trabajo, se les reduzcan sus ingresos en una etapa vulnerable de su vida.
“¿Cómo es posible que que hay jubilados ahorita que ya tienen más de 25 años ya jubilados... y cuando están en una situación bien precaria de tanto de salud como de economía, les llegue este descuento?”, resaltó.
También denunciaron presunta opacidad en el manejo administrativo de la universidad y señalaron un crecimiento excesivo de personal de confianza dentro de la institución.
“La Universidad Autónoma de Sinaloa recibe un presupuesto tanto del Gobierno estatal como federal, pero aunado a eso recibe de este recursos propios, que es un dineral que ese dinero nadie sabe nadie en su supo a dónde los destinan”.
Insistieron en que continuarán con las acciones legales hasta lograr que se les restituyan los recursos descontados y se respete su contrato colectivo de trabajo.