$!Llevarán Los Jóvenes Unen al Barrio y Jornadas de Paz a las 16 sindicaturas de Culiacán

Los programas Los Jóvenes Unen al Barrio y Jornadas de Paz serán llevados a las 16 sindicaturas de Culiacán, anunció la Presidenta Municipal interina Ana Miriam Ramos Villarreal.

Indicó que la intención es que jóvenes de las comunidades se incorporen a las actividades sociales que ya se realizan en la zona urbana, además de recibir acompañamiento en disciplinas deportivas y atención psicológica.

El anuncio lo hizo este miércoles Ramos Villarreal junto con Beatriz Adriana Olivares Pinal, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Alcaldesa señaló que el Gobierno federal contempla destinar más recursos para estas acciones, como parte de la estrategia para atender las causas sociales.

“Para Culiacán, lo que Culiacán necesite”, dijo Ramos Villarreal al referirse al respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, Olivares Pinal informó que alrededor de 700 jóvenes de Culiacán participan actualmente en el programa y realizan 90 horas de servicio comunitario.