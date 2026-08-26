$!Llevarán Los Jóvenes Unen al Barrio y Jornadas de Paz a las 16 sindicaturas de Culiacán

Los programas Los Jóvenes Unen al Barrio y Jornadas de Paz serán llevados a las 16 sindicaturas de Culiacán, anunció la Presidenta Municipal interina Ana Miriam Ramos Villarreal.
Indicó que la intención es que jóvenes de las comunidades se incorporen a las actividades sociales que ya se realizan en la zona urbana, además de recibir acompañamiento en disciplinas deportivas y atención psicológica.
El anuncio lo hizo este miércoles Ramos Villarreal junto con Beatriz Adriana Olivares Pinal, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Alcaldesa señaló que el Gobierno federal contempla destinar más recursos para estas acciones, como parte de la estrategia para atender las causas sociales.
“Para Culiacán, lo que Culiacán necesite”, dijo Ramos Villarreal al referirse al respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Por su parte, Olivares Pinal informó que alrededor de 700 jóvenes de Culiacán participan actualmente en el programa y realizan 90 horas de servicio comunitario.
Las actividades, detalló, se desarrollan en los puntos de encuentro de las Jornadas de Paz, donde también participan los gobiernos municipal, estatal y federal con distintos servicios.
El programa está dirigido a jóvenes de entre 12 y 29 años y, de acuerdo con la funcionaria federal, llevarlo a las sindicaturas permitirá ampliar su alcance debido a la extensión territorial del municipio.
“Este programa lo que busca es generar nuevas opciones para los jóvenes y también para las comunidades”, aseguró.
Ramos Villarreal indicó que los jóvenes que ya participan en recorridos casa por casa y otras actividades serán incorporados a las acciones que se desarrollen en las comunidades, de acuerdo con las necesidades de cada sindicatura.
Para esta nueva etapa, agregó, el Ayuntamiento trabajará junto con los 16 síndicos y las autoridades de los tres niveles de gobierno.