Lluvia moderada se registra en la mancha urbana de Culiacán este jueves 26 de noviembre, informó el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa.

A través de sus redes sociales, la dependencia publicó un reporte de lluvia en tiempo real en la capital sinaloense y exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante las precipitaciones.

Protección Civil recomendó evitar cruzar arroyos o calles inundadas, debido al riesgo que representan las corrientes de agua y las posibles acumulaciones en la vía pública.