$!Llueve sobre Culiacán; Protección Civil mantiene vigilancia

Una lluvia comenzó a registrarse la tarde de este domingo sobre la mancha urbana de Culiacán, mientras Protección Civil se mantiene a la expectativa ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

La precipitación comenzó a presentarse en distintos sectores de la ciudad, sin que hasta el momento se hayan reportado afectaciones derivadas de la lluvia.

Además de Culiacán, se han registrado precipitaciones en municipios del norte del estado, entre ellos El Fuerte y Guasave.