$!Llueve sobre Culiacán; Protección Civil mantiene vigilancia

Una lluvia comenzó a registrarse la tarde de este domingo sobre la mancha urbana de Culiacán, mientras Protección Civil se mantiene a la expectativa ante la evolución de las condiciones meteorológicas.
La precipitación comenzó a presentarse en distintos sectores de la ciudad, sin que hasta el momento se hayan reportado afectaciones derivadas de la lluvia.
Además de Culiacán, se han registrado precipitaciones en municipios del norte del estado, entre ellos El Fuerte y Guasave.
Las autoridades de Protección Civil mantienen el monitoreo de las condiciones y permanecen atentas ante la posibilidad de que las lluvias incrementen su intensidad y puedan generar acumulaciones de agua, encharcamientos o alguna otra afectación.
Se recomienda a la población conducir con precaución, reducir la velocidad y evitar cruzar zonas donde se acumule agua o arroyos durante las precipitaciones.