$!Lluvia deja sin luz y señal telefónica a parte de Culiacancito

De acuerdo con reportes ciudadanos, la energía eléctrica se interrumpió poco antes de que iniciara la precipitación, alrededor de las 17:30 horas.

CULIACÁN._ La lluvia registrada la tarde de este viernes dejó sin luz y sin señal telefónica a media sindicatura de Culiacancito, ubicada al norte de Culiacán.

La breve pero intensa lluvia, acompañada de fuertes relámpagos y truenos, se extendió hasta aproximadamente las 18:20 horas.

Desde la entrada de la sindicatura se reportaron fallas en el suministro eléctrico y en la señal de telefonía celular e Internet, lo que mantiene incomunicada a parte de la población.

Hasta el momento no se reportan daños mayores, pero vecinos piden a la Comisión Federal de Electricidad restablecer el servicio ante el riesgo de que continúen las tormentas eléctricas en la zona.