$!Lluvia fuerte se registra en Culiacán; pronostican más precipitaciones durante la noche

Una fuerte lluvia se registra la noche de este lunes en distintos sectores de Culiacán, mientras las autoridades meteorológicas mantienen una alta probabilidad de precipitaciones durante la noche.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido a las 18:30 horas, el Monzón Mexicano, en interacción con canales de baja presión, mantiene el desarrollo de nubosidad sobre Sinaloa y actividad eléctrica en municipios como Culiacán.
El pronóstico contempla para Culiacán lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, además de precipitaciones de la misma intensidad en Choix, El Fuerte, Sinaloa municipio, Badiraguato, Eldorado y Concordia.
Para el resto del estado se prevén lluvias moderadas, de entre 5 y 25 milímetros, en municipios como Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.
Las autoridades también reportaron actividad eléctrica asociada a las tormentas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones durante los desplazamientos y mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas.