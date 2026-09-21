$!Lluvia fuerte se registra en Culiacán; pronostican más precipitaciones durante la noche

Una fuerte lluvia se registra la noche de este lunes en distintos sectores de Culiacán, mientras las autoridades meteorológicas mantienen una alta probabilidad de precipitaciones durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido a las 18:30 horas, el Monzón Mexicano, en interacción con canales de baja presión, mantiene el desarrollo de nubosidad sobre Sinaloa y actividad eléctrica en municipios como Culiacán.