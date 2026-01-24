$!Lluvias causaron afectaciones en cultivos de maíz en Sinaloa, advierten

Las lluvias registradas este sábado en distintas zonas de Sinaloa dejaron afectaciones en cultivos de maíz, principalmente en parcelas donde las plantas se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo, informó la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina.

El secretario general de la COUC, Agustín Espinoza Lagunas, señaló que en el caso del maíz las precipitaciones provocaron acame, o caída de plantas, en diversas parcelas, situación que genera daños directos a la planta, complica las labores de cosecha y eleva el riesgo de pérdidas productivas.

Explicó que aunque la humedad puede resultar favorable en fases tempranas del cultivo, cuando el maíz se encuentra cercano a la madurez fisiológica el exceso de agua se traduce en problemas estructurales de la planta, aparición de enfermedades y retrasos en la trilla.

Señaló que en el caso del frijol y garbanzo, las lluvias también traerían afectaciones, al presentarse fuera de tiempo y dañar la calidad del grano, principalmente por la proliferación de enfermedades fúngicas y afectaciones en el llenado de vainas, que impactaría directamente el rendimiento y el ingreso de los productores.

Las zonas más dañadas, indicó el dirigente campesino, son aquellas donde los cultivos ya habían alcanzado alturas considerables y presentaban debilitamiento previo de tallos, condiciones que facilitaron el acame tras la combinación de humedad y viento.

“El campo sinaloense no puede seguir cargando solo con los efectos del clima; se requiere atención oportuna, seguimiento técnico inmediato y respuestas claras para quienes hoy ven en riesgo su cosecha”, advirtió Espinoza Lagunas.

Ante esta situación, la COUC solicitó a las autoridades estatales y federales realizar evaluaciones inmediatas de daños, reforzar las acciones de sanidad vegetal y activar esquemas de apoyo para los productores afectados por estas condiciones climáticas atípicas.