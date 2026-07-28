Lluvias colapsan colector en Avenida Federalismo y afectan suministro de agua en Culiacán

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este martes ocasionaron el colapso de una tubería del colector Rubí sobre la Avenida Federalismo, además de generar afectaciones en el suministro de agua potable en distintos sectores de Culiacán, informó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

La paramunicipal detalló que la tubería dañada corresponde al colector Rubí, de 72 pulgadas de diámetro, por lo que fue necesario cerrar por completo la circulación sobre la Avenida Federalismo mientras se realizan los trabajos de reparación.

Estimó que la vialidad permanezca cerrada durante la mayor parte del día.

JAPAC explicó que las lluvias y los fuertes vientos también dejaron sin energía eléctrica a la planta potabilizadora San Lorenzo hasta el amanecer, situación que provocó que algunas colonias del sur de la ciudad iniciaran el día sin servicio de agua potable.

El organismo señaló que prevé restablecer el suministro durante la tarde-noche de este martes.

Aunado a ello, añadió, el arrastre de basura en el Río Tamazula provocó taponamientos en la obra de toma que abastece a la planta Juan de Dios Bátiz, ubicada en La Limita de Itaje, impidiendo su operación normal.

Como consecuencia, las colonias del nororiente de Culiacán presentan bajas presiones en el servicio de agua potable.

Personal de JAPAC realiza labores de limpieza en la infraestructura conforme las condiciones de la corriente del río lo permiten, con el objetivo de restablecer el servicio en la zona.